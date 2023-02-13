Общество

День открытых дверей пройдет в псковском колледже искусств 18 февраля

Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приглашает учащихся старших классов общеобразовательных школ, детских школ искусств, музыкальных и художественных школ на День открытых дверей. Об этом Псковской Ленте Новостй рассказали в колледже.

Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с преподавателями и администрацией колледжа. Абитуриентам предлагаются консультации к вступительным испытаниям по всем специальностям, тестирование творческих способностей.

Специально ко Дню открытых дверей в выставочном зале будет открыта фотовыставка работ студентов выпускного курса специальности «Фото- и видеотворчество». Дни открытых дверей – важное событие для профориентации и формирования контингента образовательного учреждения, добавили в колледже.

День открытых дверей пройдет 18 февраля с 11.00 до 14.00 по адресу: город Псков, улица Набат, 5.