Общество

В Совфеде предложили увеличить производство отечественных томографов

Согласно международным законам, российская сторона не могла прежде самостоятельно выпускать запчасти для замены оригинальных комплектующих зарубежного медоборудования, поскольку гарантийные обязательства нес поставщик. Росздравнадзор предложил разрешить российским медучреждениям ремонтировать оборудование с использованием неоригинальных запчастей и комплектующих. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сегодня медтехника формально не попадает под санкции, но проблемы с доставкой запчастей в Россию и обслуживанием оборудования уже ощущаются. Как пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, большинство западных компаний отказываются выполнять свои обязательства. Причем часто даже блокируют установку деталей, закупленных за рубежом и требующих компьютерной прошивки.

Ситуация с медоборудованием усугубляется тем, что ранее российская сторона с точки зрения международного права не могла заниматься изготовлением и заменой оригинальных комплектующих и расходных материалов, «поскольку гарантийные обязательства несет поставщик». «Но поставщики оказываются в ситуации, когда производитель не выполняет своих договорных условий, и сервисные центры зачастую не работают», — уточнил Гутенев.

Выход из ситуации Росздравнадзор видит в разрешении российским медучреждениям проводить ремонт оборудования с использованием неоригинальных запчастей и комплектующих. Из проекта ведомственного приказа следует, что проведение такого ремонта может стать возможным с 1 сентября 2023 года.

Авторы документа отмечают, что принятие нормативного правового акта позволит предотвратить риски «возникновения дефицита комплектующих или принадлежностей для медицинских изделий зарубежного производства». Также это поможет организации на территории страны производства запчастей для медтехники.

В соответствии с проектом документа необходимо будет представить такие данные, как название, модель, производитель, место изготовления комплектующих, назначение и условия их применения, техническую и эксплуатационную документацию, паспорт, фотографии, письмо-согласие производителя и опись. Также нужно будет представить информацию о медизделиях, для которых предназначены запчасти, о совместимых оригинальных комплектующих и совместимом программном обеспечении.