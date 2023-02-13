Общество

Почти 100 нарушений в сфере госзакупок выявила прокуратура Великих Лук в 2022 году

92 нарушения в сфере закупок товаров, работ и услуг выявила прокуратура Великих Лук в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

С целью устранения нарушений и их недопущения сотрудники ведомства направили 32 представления. По результатам рассмотрения представлений трёх человек привлекли к дисциплинарной ответственности, предостерегли о недопустимости нарушения закона семерых.

Кроме того, 13 лиц привлекли к административной ответственности по постановлениям прокуратуры города о возбуждении дел об административной ответственности.

Должностные лица муниципальных и государственных заказчиков привлекались в указанной сфере по постановлению прокуратуры к административной ответственности по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Виновных привлекли к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов, которые уже оплачены.