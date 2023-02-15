Общество

Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось

Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации кистей.

Самостоятельно дышать Костомаров не может, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

До утра 15 февраля он пробыл под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза.

Ранее сообщалось, что Костомарову провели вторую операцию — ампутировали обе кисти рук. По информации «Известий», врачи удалили некроз у спортсмена.

7 февраля фигуристу ампутировали стопу на одной ноге, чтобы убрать некроз тканей, развившийся на фоне воспалительного процесса. Позднее появились сообщения, что спортсмену пришлось ампутировать и вторую стопу.