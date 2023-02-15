Общество

Емкости складов и сооружений для хранения зерна увеличили в Псковской области

Первая в истории страны сельскохозяйственная микроперепись прошла в России в августе 2021 года. Основные ее итоги по Псковской области опубликовал Псковстат.

Фото здесь и далее: Псковстат

Так, за 5 лет по сравнению с Всероссийской сельскохозяйственной переписью 2016 года, произошло укрупнение хозяйств. Число сельскохозяйственных организаций уменьшилось на треть, но при этом увеличились средние значения в расчете на одну организацию по таким показателям, как: сельскохозяйственные угодья - на 19%, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур – на 8%, поголовье крупного рогатого скота – на 37%, свиней – в 2,1 раза, птицы - на 65%.

На фоне сокращения числа крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (далее - КФХ) увеличились посевные площади сельскохозяйственных культур с 18,9 тыс. га в 2016 году до 20,3 тыс. га в 2021 году и поголовье коров – с 2,4 тыс. голов до 2,8 тыс. голов. Увеличились и средние значения в расчете на одно хозяйство по таким показателям как: сельскохозяйственные угодья – в 2,8 раза, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур – на 27%, поголовье крупного рогатого скота – на 30%.

Эффективность использования сельскохозяйственных угодий за межпереписной период практически не изменилась. При этом отмечена тенденция увеличения доли пашни в структуре сельскохозяйственных угодий. У сельхозорганизаций она выросла с 52% в 2016 году до 66% в 2021 году, КФХ - с 52% до 64%. Увеличилась доля сельскохозяйственных организаций, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность - с 66% в 2016 году до 81% в 2021 году.

Изменилась структура использования посевных площадей. В сельскохозяйственных организациях и КФХ выросла доля зерновых и технических культур и сократилась доля площадей под зерновыми и кормовыми культурами в категории личные подсобные хозяйства сельских населенных пунктов (ЛПХ). Сельхозорганизации и КФХ отдавали предпочтение выращиванию зерновых, технических и кормовых культур. При этом просматривалось перераспределение именно в сторону технических культур. По сельхозорганизациям их доля за пять лет выросла с 1% до 8%. В ЛПХ заметно возросла доля посевной площади картофеля. В 2021 году в общей посевной площади она составила 72,5% против 58,5% в 2016 году. При этом сократились посевы под зерновыми - с 15% в 2016 году до 7% в 2021 году и под кормовыми культурами - с 16% до 8%.

Личные подворья остаются основными производителями картофеля. В 2021 году в сельскохозяйственных организациях и у КФХ площадь под картофелем занимала 1,7 тыс. га, в личных хозяйствах населения – 3,2 тыс. га. Это больше на 85 процентов, чем в организациях и КФХ.

Усилилась отраслевая специализация в животноводстве в сельхозорганизациях. Эта категория сельхозпроизводителей все большее предпочтение отдает свиноводству. Показательна положительная динамика поголовья свиней, которое увеличилось более чем в 2 раза (с 781,2 тыс. голов в 2016 году до 1617,7 тыс. голов в 2021 году). При этом по поголовью КРС и птицы в сельхозорганизациях динамика отрицательная.

Выросли мощности единовременного хранения в производственных постройках. Емкости складов и сооружений для хранения зерна (включая семена технических и кормовых культур) увеличились на 10%, для хранения картофеля и овощей - на 47%.

Наблюдается разнонаправленный тренд в сфере кредитования и субсидирования. Число организаций, получавших кредиты, выросло на 73%, число организаций, получавших субсидии, – сократилось на 27%.