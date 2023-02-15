Общество

Александр Борисов поздравил псковичей с Днем воинов-интернационалистов

С Днем воинов-интернационалистов поздравил псковичей руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Памятная дата приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана и известна также как День воинов-интернационалистов. С 2010 года эта дата стала официальным днем памяти всех военнослужащих России, которые служили Родине за ее пределами.

С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек. С выходом контингента страна погрузилась в междоусобицы и волны интервенций, которые не прекращаются до сих пор, отметил Александр Борисов.

Он также добавил, что советские и российские солдаты всегда выступали в роли защитников и помощников угнетенных стран. В Афганистане они были той силой, которая не позволяла принести интересы людей в жертву интересам капитала. По его словам, достойные традиции советских миротворцев продолжают российские, выполняя свой долг по поддержанию мира и защите людей.

«Сегодня значимая дата — День вывода войск из Афганистана! Поздравляю всех, кто вернулся, кто честью и силой, трудом и отвагой стоял за идею, выполнял команды и действовал по приказу. Будьте здоровы, оставьте все ужасы прошлого позади. Радуйтесь жизни, полноценно ее реализуйте и творите свое будущее светлым, полным радости и благополучия!» – резюмировал Александр Борисов.