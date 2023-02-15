Общество

Куда следует обращаться при обнаружении боевой техники времен ВОВ, рассказал Александр Коновалов

Куда следует обращаться при обнаружении боевой техники времен Великой Отечественной войны, рассказал руководитель реставрационной мастерской поискового клуба «Арьергард» Александр Коновалов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В прошлом году менялось законодательство в этой части. И всё, что находится в земле в целом виде, является трофеями Министерства обороны. Поэтому если техника целая, то можно обратиться напрямую в Минобороны или в поисковое объединение, или в такую организацию как наша, чтобы её поднять. Мы тоже получаем такое разрешение», – объяснил Александр Коновалов.

По словам руководителя реставрационной мастерской, в дальнейшем нужно понимать, частью какой выставки станет находка.

«У нас есть две категории: государственные и частные коллекции. Последние лет 20 государственные коллекции практически ничего не берут. Но Министерство обороны согласовывает передачу экспонатов в частные музеи», – добавил он.