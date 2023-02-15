Общество

Российские издатели планируют выпускать пересказы западных книг

Российские издатели планируют обойти запрет на выпуск в России некоторых бестселлеров в жанре нон-фикшен через саммари – пересказ текста без прямого цитирования. В частности, «Эксмо-АСТ» и Smart Reading планируют выпустить в таком формате мемуары принца Гарри. «Эксмо-АСТ» выпустит саммари в аудиоформате, бумажном и электронном виде, а Smart Reading запишет аудиокнигу специально для «ЛитРес».

Представители «Эксмо» рассказали изданию, что они опираются на закон о цитировании. Они считают, что данный шаг поможет решить вопрос с доступностью российскому читателю популярных нон-фикшен новинок без использования принудительной лицензии, пишет «Коммертантъ».

В Smart Reading же отметили, что специализируются на подобном формате уже 10 лет, но особо актуален он стал именно сейчас. В «ЛитРес» добавили, что саммари пользуется популярностью, в том числе и из-за того, что у читателей всё меньше времени на то, чтобы прочесть книгу целиком.

Тем не менее, в некоторых издательствах не считают данный ход решением проблемы. В Individuum признали, что этого делать не стоит «чисто по-человечески» и чтобы не портить отношения с правообладателем, а в Ad Marginem Press отметили, что им достаточно текстов, на которые сейчас можно получить права. В других издательствах саммари назвали «завуалированным пиратством».

Юристы отмечают, что издательствам придется доказать, что цитирование используется в определенных целях. При этом пересказ книги на 500 страниц размером в 500 страниц также может нарушать авторские права. Однако, сейчас западные правообладатели стараются не обращаться с исками в российские суды.