Общество

Порядка 25 единиц военной техники восстановила псковская реставрационная мастерская «Арьергард»

Порядка 25 единиц военной техники времен Великой Отечественной войны восстановила реставрационная мастерская поискового клуба «Арьергард». Об этом сообщил руководитель учреждения Александр Коновалов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Порядка 25 единиц техники мы восстановили, начиная с 2009 года. В среднем это по две единица за год. Наши инженеры поднимали около 8 единиц. Преобладает советская техника. Популярным является Т-34. Были и уникальные случаи: в районе Великих Лук три танка лежали друг на друге», – рассказал Александр Коновалов.

До определенного времени редким был тягач «Сталинец». Таких клуб поднял три, а восстановил шесть.

Александр Коновалов также рассказал о регионах, в которых обнаруживали больше всего техники.

«Возвращаясь в 90-ые – это были самые тяжелые годы. На металлобазу вывозились целые корпуса. Вся техника, что находится сейчас – это исключительно болота, где большая степень сохранности, поскольку бескислородное пространство. Есть регионы, где подняли все. Есть регионы, где только начинают поисковые работы, есть, где сколько не работай, все равно будет. Наш регион подчистили металлоломщики. Мало хороших артефактов находится у нас. Но наша Псковская область единственная, в которой было поднято больше всего единиц техники, в том числе всего с нашим участием. Рядом соседи – Новгородская область, там немного вывозилось, болот много. Там еще работы на десятилетие», – добавил он.