Общество

Главврач областной больницы Евгений Панферов примет участие в брифинге в пресс-центре ПЛН

Итогам работы Псковской областной клинической больницы в 2022 году будет посвящен онлайн-брифинг, который состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 16 февраля.

Полгода назад главврачом учреждения стал Евгений Панферов. Какие цели он ставил, возглавив больницу? Что из запланированного уже удалось реализовать? Сколько пациентов воспользовались услугами областной клинической больницы в прошлом году? Каковы показатели плановых и экстренных операций? Соответствует ли уровень оснащенности больницы потребностям пациентов? Каких специалистов не хватает облбольнице? На эти и другие вопросы в рамках брифинга ответит главврач Псковской областной клинический больницы Евгений Панферов.

Начало брифинга — в 16.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.