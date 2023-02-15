Общество

Врач рассказала о важности витамина D

Витамин D играет важную роль в здоровье человека. Об этом сообщила эндокринолог, ведущий специалист клиники «Семейная» Софья Цатурян,

Этот витамин отвечает за усвоение организмом кальция, без которого невозможна минерализация и рост костей, в связи с этим его обязательно нужно принимать детям, поскольку дефицит витамина D может привести к рахиту, пишет RuNews24.

Кроме того, сегодня есть рекомендации по обязательному назначению витамина D женщинам в менопаузе. По мнению специалистов, это поможет избежать остеопороза в будущем. Точную дозу препарата должен назначить врач, подчеркивает Цатурян.