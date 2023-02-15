Общество

Три опасных осложнения кори перечислил врач

Какие осложнения может вызвать вирус кори, рассказал врач, ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников. Одно из них является смертельным и проявляется через десять лет после болезни.

Корь протекает с осложнениями у 25-30% пациентов. Чаще всего из-за кори возникает вирусная пневмония. На втором месте – диарея. Самым страшным осложнением является панэнцефалит (смертельное заболевание ЦНС). Оно проявляется через 8-10 лет после того, как человек переболел корью, сообщает RuNews24.

Эксперт рассказал, что корью можно заразиться без прямого контакта с больным. Достаточно побыть в месте, где до этого был больной, даже если он ушёл оттуда несколько часов назад.

В мире прививку от кори не получили более 40 миллионов детей. Россиянам старше 25 лет медики настоятельно рекомендуют сделать прививку от кори.