Общество

Самый опасный напиток для людей старше 60 лет назвала диетолог

Самый опасный напиток для людей старше 60 лет назвала диетолог Елена Соломатина. По её словам, этот напиток сильно ухудшает здоровье за счёт большого содержания сахара.

Таким напитком является сладкая газированная вода. Из-за неё сахар в крови может резко подскочить, кроме того, возможен риск набора лишнего веса, пишет RuNews24.

Она отметила, что особенно газированная вода опасна для пожилых людей, которые мало двигаются и не могут израсходовать полученный сахар, который впоследствии откладывается в жир.

Также от сладкой газировки страдает печень. Кроме того, в напитке есть ортофосфорная кислота, которая выводит кальций из организма. Пожилым людям очень нужен кальций, так как он в принципе вымывается из организма гораздо быстрее, чем у молодёжи, заметила диетолог и предостерегла, что в связи с недостатком этого элемента могут случаться переломы у пожилых людей.