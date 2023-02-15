Общество

Более 17 тысяч тонн животной продукции провезли через границу РФ в Псковской области

Более 17 тысяч тонн продукции животного происхождения и кормов для животных проконтролировали псковские инспекторы Россельхознадзора в январе 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Псковской области.

Также должностные лица ведомства проконтролировали почти 10 млн пищевых куриных яиц, ввезенных через российско-белорусский участок государственной границы РФ, расположенный в Псковской области.

Больше всего было ввезено молока и молочной продукции – более 8 тыс. тонн, мяса и мясной продукции – 4,7 тыс. тонн, рыбы и рыбопродукции – 2,7 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок – 1,3 тыс. тонн, готовой продукции – 208,5 тонн и пищевых куриных яиц - 9,8 млн штук.

В отношении всех партий поступившей продукции государственные инспекторы управления провели ветеринарный контроль. Все товары, которые перевозились в соответствии с ветеринарными требованиями Евразийского экономического союза, направлены в адреса грузополучателей.