Общество

Торговые сети уберут с полок копии зарубежных марок

Продавцы и международные производители договорились, что сети будут снимать с полки товары, если их дизайн схож до степени смешения с известными брендами. Речь идет только о тех иностранных именах, которые остались в России.

Соглашение партнеры подписали в конце 2022 года рассказали в содружестве торговых марок «Русбренд». Второй стороной договора выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Речь идет о добровольных начинаниях, партнеры внесудебном порядке будут решать такие проблемы, сообщают «Известия».

Как рассказали производители, торговые сети создают свои собственные торговые марки (СТМ), форма и цветовая гамма их упаковки, плюс шрифты иногда вызывают у потребителей ассоциации с известными брендами. Хотя название продукции разное, совпадение цветов дезориентирует людей. Речь идет о так называемых паразитных копиях, которые на полке часто оказываются рядом с оригиналом.

«Мы сталкиваемся с тем, что недобросовестные участники рынка используют элементы упаковки популярных брендов, которые узнаваемы у потребителей. В первую очередь это форма и цветовые решения, это путает людей при покупках. Часто они понимают, что купили не тот товар уже после приобретения: сети размещают такую продукцию рядом на полке», — сказал представитель этой организации.

Отечественные бренды не сталкиваются с такой проблемой, заметили изданию в Российской парфюмерно-косметической ассоциации.

Потребители могут быть консервативными и отдавать предпочтения товарам популярных брендов. Поэтому некоторые сети пытаются воспользоваться ситуацией и предложить покупателю СТМ с похожими упаковкой и брендингом, но по более выгодной цене, заметила «Известиям» глава Института развития предпринимательства и торговли Наталья Назарова.