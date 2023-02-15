Общество

Регионам порекомендовали заняться проблемой алкоголизма среди подростков

Разработать и претворить в жизнь региональные и муниципальные программы раннего выявления подростков, употребляющих алкоголь, продлить действие нацпроекта «Здравоохранение» и рассмотреть возможность увеличить выплаты врачам, которые отправляются работать в маленькие арктические и дальневосточные города, — эти и другие рекомендации сенаторы отправят в правительство, минздрав и регионы. Соответствующее постановление, подготовленное по итогам выступления министра здравоохранения, Совет Федерации одобрил 15 февраля.

В начале февраля на «правительственном часе» в Совете Федерации выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По итогам его отчета Комитет палаты по социальной политике подготовил постановление с рекомендациям Правительству, министерствам и региональным властям. В нем учли предложения, которые прислали сенаторы, представители ведомств и аппарата Правительства, рассказала председатель комитета Инна Святенко.

В числе прочего регионам порекомендовали заняться проблемой алкоголизма среди подростков. А именно разработать и запустить региональные и муниципальные программы раннего выявления детей, подростков, употребляющих алкоголь. Программы должны предусматривать медицинскую, психологическую и социальную помощь пьющим юношам и девушкам. Это предложили сделать в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который рассчитан на 2019-2024 годы и подразумевает финансирование из федерального и регионального бюджетов.

Это серьезная проблема — употребление алкоголя наносит молодому организму непоправимый вред, в том числе ведет к формированию психических расстройств, сказал «Парламентской газете» сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый. Тем временем, по данным ВОЗ, примерно 30 процентов 15-летних подростков в России уже успели попробовать алкоголь.

Поэтому надо формировать системы выявления людей, которые пристрастились к спиртному уже с младых ногтей, согласился сенатор. По его мнению, сделать это можно было бы, например, с помощью паспортов врачебных участков. Он напомнил, что Минздрав опубликовал проект приказа, предусматривающий, что участковые врачи будут вести в электронном виде документы, где станут фиксировать некоторые сведения о пациентах. «В том числе о психических нарушениях, употреблении алкоголя среди подростков. Что, кстати, близкие понятия», — сказал парламентарий. Могут быть и другие механизмы, но главное, чтобы они были, так как теме подросткового алкоголизма нужно уделять особое внимание. Необходимо начать серьезно работать с каждым из пьющих юношей и девушек, привлекая психологов, врачей и семьи оступившихся подростков, считает Владимир Круглый.

Также сенаторы попросили региональные власти продолжить подключать фельдшерско-акушерские пункты к интернету и оснащать их автоматизированными рабочими местами. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании 15 февраля обратила внимание, что из регионов поступают сообщения, что ФАПы построены, но не функционируют, так как не хватает персонала и оборудования, в том числе нет компьютеров. «Построенные, но не работающие ФАПы дискредитируют работу первичного звена здравоохранения, которой в последнее время уделяется особое внимание», — считает спикер.