Общество

Доля городского населения Псковской области превысила 70%

Численность населения Псковской области, по предварительным данным, на 1 января 2023 года (с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года) составила 587,5 тыс. человек и уменьшилась за 2022 год на 9,4 тыс. человек (на 1,5%). Доля горожан составила 70,9% (416,4 тыс. человек). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Смотрите также Живут и умирают

Сокращение численности населения отмечается и в целом по Российской Федерации (на 555,3 тыс. человек, или на 0,4%).

Уменьшение численности населения Псковской области за 2022 год обусловлено естественной убылью, которая, по предварительным данным, составила 6,5 тыс. человек и миграционной убылью – 2,9 тыс. человек.

Смотрите также Численность населения Псковской области опустилась ниже 590 тысяч человек

В январе-декабре 2022 года в области родилось 4338 детей. Общий коэффициент рождаемости составил 7,1 родившихся в расчете на 1000 человек населения и уменьшился по сравнению с январем-декабрем 2021 года на 13,4%.

В январе-декабре 2022 года умерло 10853 человека. Общий коэффициент смертности составил 17,8 умерших на 1000 человек населения и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 18,3%.

Смотрите также Почти 10 тысяч человек умерли в Псковской области в 2022 году

В 2022 году в органах ЗАГС зарегистрировано 4659 браков, что на 987 случаев больше, чем в 2021 году, расторгнуто 2972 брака, что на 26 случаев больше. На 1000 браков в 2022 году в области приходилось 638 разводов.