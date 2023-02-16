Общество

В Михайловское прилетели лебеди

Первые лебеди кликуны прилетели в Михайловское. Сотруднику Государственного Пушкинского заповедника Алексею Михайлову вчера удалось сфотографировать трёх прекрасных птиц — двух постарше и одного молодого лебедя (белый цвет оперения кликун приобретает лишь на третий год жизни, молодые птицы имеют дымчато-серое оперение и более тёмную голову). Эту «фотосессию», даже своего рода небольшую фото-историю Алексей Михайлов опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» с подписью: «Знакомство состоялось».

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, сотрудник музея-заповедника «Михайловское».

Напомним, что дикие животные и птицы, обитающие на территориях музея и в его окрестностях, очень часто попадают в объектив сотрудника музея, а лучшими кадрами фотограф охотно делится со своими интернет-подписчиками.

В январе снимки Алексея Михайлова и его совместная с жителем деревни Дубровы Новоржевского района Эдуардом Григорьевым заметка «Зимняя встреча большого баклана Phalacrocorax carboна реке Сороть в Пушкинском заповеднике (Псковская область)» были опубликованы в научном издании Санкт-Петербургского Государственного университета «Русский орнитологический журнал».