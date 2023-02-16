Общество

Информацию о деде-красноармейце ищет женщина в Псковской области

Людмила Столярова разыскивает любую информацию о своих предках в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Особенно важны для нее судьбы бабушки и дедушки.

«Ищу информацию о судьбе деда Васильева Василия и бабушки Марии. Мы расстались в годы войны, мне был 1 год. Деда забрали на фронт, больше о нем ничего неизвестно. Дед и бабушка родом из города Остров. Хочу узнать родословную деда. Имя моей мамы - Васильева Клавдия Васильевна, родилась в 1912 году», - указала заявительница в своем письме в адрес телепроекта «Жди меня».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1843535.