Общество

В России предложили сократить летние каникулы для школьников

Ученые РАНХиГС считают, что между растущей в летнее время детской смертностью и продолжительностью летних каникул есть связь.

Так, по данным экспертов, в России летние каникулы у детей длятся 14 недель. В остальных странах гораздо меньше, при этом именно в летнее время растет смертность детей. Например, среди детей от 5 до 9 лет смертность в летний сезон превышает годовой показатель на 21%, а среди детей 10 - 14 лет - на 32%, среди подростков 15-19 лет - на 19%. В других странах сезонность выражена слабее, уверяют ученые, пишет RuNews24.

Поэтому, по мнению ученых, следует сократить длительность школьных летних каникул в РФ, при этом стоит ориентироваться на опыт других стран.