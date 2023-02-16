Общество

Бугровские крестьяне дождались масленицы

Государственный музей-заповедник «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона отпраздновать весёлую масленицу вместе с пушкинскими крестьянами. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, традиционную программу «Не житьё, а масленица!» в музее-мельнице в деревне Бугрово начнут «играть» уже в предстоящую субботу, 18 февраля и продлят праздник до следующего воскресенья, 26 февраля.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова, сценарий традиционной программы, основанной на фрагментах из произведений поэта, а также на лучших образцах местного игрового, литературного и музыкального фольклора, постоянно обновляется.

«К этому празднику участники музейного фольклорного коллектива разучили новую для себя песню "Мы масленцу дажидали...", записанную в деревне Усово Невельского района. Кроме того, впервые в программе будет воспроизведён обычай санного объезда деревенских дворов с самоваром. А ещё наши "крестьяне" представят участникам "гулевого праздника" шуточную имитацию отдельных земледельческих работ: будут боронить, пахать, ворошить граблями… снег», — рассказала Ирина Егорова.

Программа рассчитана на самый широкий круг посетителей. Полное расписание сеансов «бугровской масленицы» для индивидуальных посетителей и для организованных групп с полезными для гостей подробностями можно найти на официальном сайте учреждения.

Всем, кто хотел бы отпраздновать масленицу в Бугрово, в музее настоятельно советуют заранее всё спланировать. По опыту прошлых лет хорошо известно, что календарно-приуроченные фольклорные программы пользуются большой популярностью. Но число их участников из-за небольших пространств даже самого широкого, по псковским крестьянским меркам деревенского двора ограничено. Так, на сеанс фольклорной программы её организаторы могут пригласить одновременно не более 40 человек. В службе музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника конкретизировали: на сегодняшний день принято уже шесть заявок от организованных групп из Санкт-Петербурга и Пскова и сеансы на 25 и 26 февраля уже закрыты. Заказать билеты на другие числа можно по телефонам 8(81146) 2-23-21, 2-18-15 в дни и часы работы заповедника, то есть со среды по воскресенье включительно.

Оплатить билет на фольклорную программу можно, в том числе и «Пушкинской картой», отметили в музее.