Общество

Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке стоматологических обезболивающих препаратов

Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке в стране обезболивающих препаратов и медицинских изделий, которые используются в стоматологии. Клиники жаловались, что испытывают дефицит «Убистезина» и цемента для лечения кариеса из-за проблем с закупками и уходом западных производителей.

В Росздавнадзоре сообщили, что ведомство не получало от представителей компаний, производящих, например, «Убистезин», уведомлений о планируемых приостановках поставок или прекращении ввоза препарата в Россию, пишет RuNews24.

То же касается цемента «Витремер», американских шлифовальных дисков и медицинских изделиях производства KAVO (Германия).

Так, по данным ведомства, на сегодняшний день в России в наличии более 1,5 млн упаковок препарата «Убистезина», что практически полностью покрывает годовую потребность.