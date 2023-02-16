Общество

Цветочного коллапса к 8 марта не предвидится - Россельхознадзор

Россельхознадзор готов к увеличению потока ввоза цветов на государственной границе в Псковской области к 8 марта, цветочного коллапса не предвидится. Об этом рассказала начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Смурова на пресс-конференции ведомства 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы готовы к увеличению потока. Основной объем срезанных цветов к 8 марта как раз начинает поступать в 20-х числах февраля. В основном цветы поступают через автомобильные пункты пропуска Псковской области», – рассказала Светлана Смурова.

Она отметила, что в текущем году на территорию России уже поступило 256 миллионов цветов, а самыми популярными цветами для перевозки являются розы и хризантемы.