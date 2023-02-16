Более 100 млн рублей привлекли в Псковскую область на реализацию молодежной политики в 2022 году

Итоги прошлого года и новые задачи обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики Кристиной Луневой. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
«НКО и физлицам при поддержке управления в прошлом году удалось привлечь в регион 127 млн рублей, в том числе почти 10 млн – по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов. Поручил и дальше оказывать НКО всю необходимую поддержку в части подготовки заявок на конкурсы», - отметил Михаил Ведерников.
В области проводится большая патриотическая работа, в которой задействовано почти 40 тысяч человек, продолжил глава региона. Самыми крупными событиями в этой сфере стали международный форум «Мы помним» и проект «Без срока давности».
«Один из приоритетов этого года – реализация программы "Регион для молодых". В рамках нацпроекта "Образование" регион получил 195 млн рублей, на которые будет обустроен областной дом молодежи, проведены молодежные мероприятия и образовательные семинары», - добавил он.
Особое внимание уделят развитию всероссийского «Движения первых», в том числе открытию первичных отделений в муниципалитетах.