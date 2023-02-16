Общество

В Пскове росгвардейцы и школьники почтили память сотрудника ОМОН

В средней общеобразовательной школе № 24 им. Л.И. Малякова прошел памятный митинг, посвященный сотруднику ОМОН, кавалеру ордена Мужества прапорщику милиции Сергею Васильеву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе мероприятия участники вспомнили о боевом пути Сергея Васильева, который погиб 16 февраля 2000 года при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе.

Также росгвардейцы, учащиеся и учителя возложили цветы к мемориальной доске, расположенной на фасаде учебного заведения.

16 февраля 2000 года Сергей Васильев в составе оперативной группы осуществлял разведку в городской местности. В одном из кварталов группа была подвергнута обстрелу из подствольных гранатомётов. В завязавшемся бою, прикрывая рассредоточение и развёртывание группы, Сергей Васильев получил смертельное ранение.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента Российской Федерации № 2051 от 23 декабря 2000 года прапорщик милиции Сергей Васильев был награждён орденом Мужества (посмертно).