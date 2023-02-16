Общество

Новый четвероногий сотрудник появился в себежской исправительной колонии

Восьмимесячная бельгийская овчарка по кличке Лайта стала одиннадцатым четвероногим сотрудником в ИК-3 УФСИН России по Псковской области (поселок Идрица Себежского района). Несколько дней назад она приехала из питомника служебного собаководства УФСИН России по Калининградской области и уже приступила к обучению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Владислав Борисенок – новый хозяин Лайты. Кинолог отмечает, что щенок обладает высоким интеллектом, легко схватывает подаваемые команды, но в силу возраста быстро утомляется. «Щенки они же как дети. Позанимались – сделали перерыв, отдохнули. Чтобы не перегрузить собаку, нужно выбрать правильную методику дрессировки», - добавляет прапорщик внутренней службы.

Совсем скоро Лайта станет полноценным сотрудником, но до этого времени пройдет еще полгода. По правилам, служебные собаки до 11 месяцев обучаются основам несения службы в учреждениях УИС, а затем еще на три месяца отправляются в учебный центр ФСИН России, который находится в подмосковном Фрязево.