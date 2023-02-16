Общество

Нарисуй, деточка, клубик

50 молодых архитекторов из Москвы прибыли в Псковскую область с благородной миссией – сделать внешний облик небольших, но развивающихся городов более привлекательным. Архитекторам предстоит превратить Середку, Порхов и Печоры в «современные и красивые» поселения.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Однако не все так радужно, уверены местные эксперты. Гармонично сочетать современность и контекст древнего города, а главное – юридически грамотно подготовить проект студентам зачастую оказывается не под силу. Почему в успешную реализацию студенческих проектов верят не все, и чем регион уже успел удивить столичных гостей, узнавал корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>