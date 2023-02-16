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Общество

Партнерские отношения стали темой встречи представителей профсоюзов и соцзащиты в Пскове

16.02.2023 17:00|ПсковКомментариев: 0

Комитет по социальной защите Псковской области провел семинар-совещание с начальниками территориальных отделов и руководителями государственных учреждений стационарного социального обслуживания в Доме профсоюзов сегодня, 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

«Сегодня, по моему мнению, встретились друзья - социальная защита и профсоюзы – это единое целое, со своей стороны, мы защищаем работников, законные интересы трудящихся, вы обеспечиваете социальную защиту для определенных категорий граждан, которые в этом нуждаются, мы все делаем доброе и нужное дело. Я желаю вам плодотворной работы в данном направлении и улучшения нашего с вами социального партнерства», - сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Председатель Псковской областной общественной организаций Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяна Победова рассказала о деятельности первичной профсоюзной организации и напомнила, что между комитетом по социальной защите и организацией заключено региональное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Действующее соглашение будет направлено во все первичные организации работников госучреждений для ознакомления и использования в работе.

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
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