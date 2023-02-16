Общество

Россиян предупредили о рисках при покупке китайских смартфонов

Замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов заявил, что россиянам следует с осторожностью приобретать китайские смартфоны из-за риска блокировки звонков.

«Проблема с блокировкой голосовых вызовов затронула несколько свежих моделей OnePlus, Realme и OPPO <…> совет очень простой: никогда не покупайте смартфоны, предназначенные для китайского рынка», — сказал он.

Эксперт отметил, что на данный момент нет решения у этой проблемы. Возможно, производитель выпустит обновление в будущем или российские мастера сумеют сделать работающую прошивку, пишет РИА Новости.

Сиволобов также допустил, что проблема может возникнуть и у смартфонов Xiaomi, предназначенных для китайского рынка.