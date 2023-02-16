В 2022 году россияне закупились средствами для потенции на рекордные 6 млрд

В 2022 году россияне купили почти 9 млн упаковок лекарств для повышения потенции, потратив на это свыше 6,4 млрд рублей, следует из данных аналитической компанией DSM Group.
Это на 720 тысяч штук (8,7%) больше, чем годом ранее. При этом доля «Виагры» в продажах составила лишь 10,5%. Это связано, в том числе, и с тем, что американская компания Viatris прекратила поставки в Россию еще летом 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.
«Последняя поставка "Виагры" была в июне 2022 года. За прошлый год она оказалась единственной», — сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов.
После новостей об уходе компании, появившихся 15 февраля 2023 года, возник ажиотажный спрос на «Виагру», но это связано именно с сообщениями СМИ, а не с его популярностью, добавил эксперт.
По данным системы маркировки товаров «Честный знак», рисков дефицита препаратов для повышения потенции на российском рынке нет. Сейчас на складах сформирован запас на восемь месяцев.
В 2022 году, по данным компании, в среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих в России, приходилось по 168 покупок препаратов для повышения потенции. При этом чаще всего их приобретали жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Московской области.