Общество

Почти на треть снизилось количество выявленных фальшивых денег в Псковской области

По данным Банка России, в 2022 году в банковской системе Псковской области было выявлено 127 фальшивых денежных знаков, что на 27,4% меньше, чем в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Основная часть обнаруженных подделок – банкноты номиналом 5000 рублей (87 штук). Также выявлено 20 поддельных тысячных банкнот, 11 двухтысячных и одна пятисотрублевая банкнота. Кроме того, в регионе была обнаружена одна фальшивая банкнота номиналом 50 долларов США и три стодолларовых.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Обычно мошенники реализуют их в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях.

«Особую осторожность стоит проявить, когда вы продаете что-то с рук или получаете сдачу там, где нет специального оборудования для определения подлинности банкнот. Обязательно самостоятельно проверяйте деньги не менее чем по трем признакам подлинности. Если у вас возникли хотя бы малейшие опасения, не берите такую купюру. А если она уже оказалась у вас в кошельке, обратитесь в любой коммерческий банк – там бесплатно сделают ее экспертизу», – рекомендует заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Перечень защитных признаков денежных знаков Банка России можно найти в разделе «Наличное денежное обращение» сайта Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».