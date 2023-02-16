Общество

Состоялось заседание муниципального штаба по газификации Псковского района

Под председательством главы Псковского района Натальи Федоровой заседание муниципального штаба по газификации прошло 16 февраля. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Псковского района Сергей Колинко, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков», АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников, его заместители, главы волостей Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

Олег Басников рассказал о ходе догазификации в населенных пунктах муниципалитета. В частности, в деревнях Неелово-1, Федоровщина, Северик и Логозовичи ведутся проектно-изыскательские работы, в деревнях Дуброво и Макарино со следующей недели начинаются строительно-монтажные работы. В населенных пунктах Большая и Малая Гоголевка, Хотицы и Амосово с января ведется строительство внутрипоселковых сетей общей протяженностью 16,4 км. Завершается строительство газовых сетей в населенных пунктах Лухново и Середка.

«В наступившем году мероприятия по догазификации продолжаются. В Псковском районе в ней участвует 54 населенных пункта. Выполнение всех строительно-монтажных работ обеспечит возможность газификации почти 4600 домовладениям», - отметил Олег Басников.

В ходе работы штаба были внесены предложения по согласованию графика очередности проведений строительно-монтажных работ. С целью увеличения пусков газа было предложено возобновить практику выезда мобильного офиса по догазификации и встреч с населением.