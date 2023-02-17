Общество

Проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартовал в Псковской области

Проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: Единая Россия. Псковская область / Telegram

В рамках проекта все, кто обращается в штаб общественной поддержки или в приёмные партии в поисках работы, смогут получить помощь. Помимо этого, задача проекта – предотвращение нелегальной занятости и разъяснительная работа по вопросам занятости в целом.

Старт проекту дали руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Юрий Сорокин и врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Как отметил Юрий Сорокин, важно не только помочь найти работу, но и поддержать людей.

Специалисты центра занятости провели обучение сотрудников общественной приемной партии, разъяснили порядок работы с порталом «Работа в России» trudvsem.ru и показали основные этапы заполнения резюме.