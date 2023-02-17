Общество

Руководителям псковских ТОСов вручили награды всероссийского конкурса

В рамках общего собрания членов общенациональной ассоциации ТОС в Москве вручили награды победителям и призерам IV Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС-2022». Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Псковскую область представляли руководитель ТОС «Платишино» Красногородского района Надежда Иванова и председатель ТОС «Родной исток» Островского района Сергей Морозов.

Активисты из деревни Платишино, которые развивают местный сельский клуб, стали победителями в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма». А ТОСовцы из Островского района стали четверыми в номинации «Благоустройство и экология»: они возрождают старинный усадебный парк Лореров-Розенов в деревне Гораи. Награды вручил руководитель Общенациональной ассоциацией ТОС Виктор Кидяев.