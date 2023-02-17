Псковской области вручили награду за второе место на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» сегодня, 17 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Псковская область заняла II место в номинации «Лучший субъект РФ по поддержке ТОС» IV Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» 2022 года. Опыт работы региона получил высокую оценку экспертов конкурса.
Также Псковскую область представляли руководитель ТОС «Платишино» Красногородского района Надежда Иванова и председатель ТОС «Родной исток» Островского района Сергей Морозов.