Общество

Советники по воспитанию появятся в школах России с нового учебного года

Должность советника по воспитанию появится со следующего учебного года в школах всех российских регионов с федеральной доплатой, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в пятницу.

«Со следующего учебного года в каждом регионе будет введена должность советника по воспитанию с федеральной доплатой», - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена в школах 10 пилотных регионов страны 1 марта 2021 года. С 1 сентября 2022 года более 17,5 тыс. советников директоров школ по воспитанию приступили к работе, новая должность появилась в школах еще 35 регионов.