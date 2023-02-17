Общество

Каждый пятый мужчина не хочет подарков на 23 февраля – опрос

Мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля. Каждый пятый мужчина (19%) не хочет подарков на 23 февраля — это на 4 процентных пункта больше, чем год назад. Фактически же без презентов к Дню защитника Отечества остается каждый четвертый (27%).

Каждый девятый мужчина хотел бы получить в подарок на 23 февраля деньги (11%). Нематериальных презентов — проявлений любви и внимания — ожидают 7%. Еще 7% не против новой одежды и аксессуаров. О новом телефоне говорят 4% опрошенных, о парфюмерии — 3%, а 2% хотели бы пополнить свой арсенал новым ножом или охотничьим ружьем. 4% считают, что уж если и желать, то только автомобиль. Спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и билеты в путешествие хочет получить по 1% опрошенных. Еще 22% назвали другие варианты — аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж и т. д. Любому подарку на 23 февраля будут рады 5% респондентов, следует из данных опроса SuperJob.

Что обычно получают мужчины на День защитника Отечества? Каждому пятому (20%) обычно преподносят одежду или аксессуары. Каждый восьмой (12%) получает парфюмерию, 7% — сувениры. Еще 7% охарактеризовали свои обычные подарки как «всякая ерунда». Проявления любви и знаки внимания считают подарком 6%. Бритвенные принадлежности дарят 5% опрошенных, деньги — 4%, алкоголь — 2%. Каждый девятый (11%) получает другие подарки — упоминались сладости, деликатесы, техника, телефоны, романтические ужины, рыболовный инвентарь.

В группе «МК в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте» проходит опрос среди мужского населения Псковской области: «Чтобы мужчины хотели получить на 23 февраля?». На данный момент, согласно опросу, большинство псковичей не хотят получать подарки (30% от общего количества проголосовавших).