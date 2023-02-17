Общество

«Прессинг»: Трансформация районных газет. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 17 февраля. Тема нового выпуска — трансформация районных газет.

Юлия Магера и Константин Калиниченко вспомнили о былом доминировании местной прессы: о высочайших тиражах — 1 экземпляр на шесть жителей, уровне доверия читателей и возможности оппонировать областным властям в связке с главами районов, из-за чего провалилась первая попытка оптимизировать районки и привести разномастные издания к единому стандарту. В те времена в районках единственный компьютер берегли под вязаной салфеткой, а выгружать электронную почту приходил специальный человек. Ведущие программы рассказали, как постепенно росла доля финансирования районок из областного бюджета и увеличивалось давление на них. В итоге под эгидой экономии издания объединили в одно предприятие. Удалось ли сэкономить? Смогли ли районные газеты сохранить самобытность? И как трансформация отразилось на тиражах?