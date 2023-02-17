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Нутрициолог назвала вариант завтрака, после которого не хочется есть до обеда

Жиры – это компонент, который сделает завтрак по-настоящему сытным и избавит от необходимости перекусывать в течение дня, рассказала член сообщества «Диетологи России» и Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

«Утром человеку нужна энергия, чтобы проснуться, в этом помогают сложные углеводы, например, каша. Но углеводы практически не дают чувства насыщения, потому что они почти сразу перерабатываются. Нутриент, который насыщает больше всего, – жиры. Это могут быть растительные ненасыщенные жиры – авокадо, орешки, семечки. Могут быть насыщенные жиры животного происхождения – яйцо. Лучше всего включать в состав завтрака разные элементы. Хороший вариант – пшенная каша с яйцом пашот и пармезаном. Можно также добавлять к каше орехи и авокадо. Это поможет не проголодаться вплоть до обеда», – посоветовала Екатерина Матыскина.

Завтрак должен составлять порядка 30-35% суточного рациона, отметила диетолог в интервью радио Sputnik.

«Конечно, суточная калорийность индивидуальна для каждого человека. Возьмем условный пример – женщина, которая следит за питанием и в среднем потребляет 1600-1700 килокалорий в день. Она может использовать для приготовления завтрака примерно 70 граммов крупы в сухом виде, 100 граммов авокадо, 20-30 граммов орехов или сухофруктов», – уточнила Екатерина Матыскина.

Некоторым людям следует ограничивать количество жиров в рационе, напомнила она.

«В норме мы должны потреблять где-то один грамм жира на килограмм массы тела. Если человек весит 60 килограммов, то он должен потреблять 60 граммов жира ежедневно, если нет противопоказаний врача. Чаще всего индивидуальное уменьшение количества жиров в рационе необходимо тем, у кого есть, например, проблемы с печенью, желчным пузырем или щитовидной железой», – предупредила Екатерина Матыскина.