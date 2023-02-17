Какое количество блинов не навредит фигуре, объяснила диетолог

В 2023 году Масленица отмечается с 20 по 26 февраля. Главным угощением праздничной недели являются блины. Как употреблять их без вреда для здоровья и фигуры, объяснила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.
По ее словам, при правильном выборе муки и начинки блины могут стать полезным продуктом.
«Если заменить муку на цельнозерновую, на гречневую или полбяную, использовать минимальное количество сахара, плюс начинить блины, например, хорошей жирной рыбой, это будет полезный вариант. Можно еще купить сковородку, которая позволяет жарить без масла», – добавила Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.