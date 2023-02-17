Общество

Какое количество блинов не навредит фигуре, объяснила диетолог

В 2023 году Масленица отмечается с 20 по 26 февраля. Главным угощением праздничной недели являются блины. Как употреблять их без вреда для здоровья и фигуры, объяснила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

«Если вы решили порадовать себя блинами на Масленицу, за один раз можно съесть от четырех до шести блинов, в зависимости от их размера и толщины. Однако, если вы планируете есть это блюдо ежедневно в течение всей праздничной недели, лучше употреблять не более одного-двух блинов, причем в первой половине дня, иначе можно навредить фигуре. На один блин приходится в среднем 120-150 килокалорий, что не так мало. Выбирайте несладкие начинки. Блины с вареньем, топленым маслом или жирной сметаной в любом случае нужно рассматривать как десерт и употреблять в ограниченных количествах», – считает Наталья Нефедова.

По ее словам, при правильном выборе муки и начинки блины могут стать полезным продуктом.

«Если заменить муку на цельнозерновую, на гречневую или полбяную, использовать минимальное количество сахара, плюс начинить блины, например, хорошей жирной рыбой, это будет полезный вариант. Можно еще купить сковородку, которая позволяет жарить без масла», – добавила Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.