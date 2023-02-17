Общество

Роскомнадзор запустит систему «Вепрь» для выявления угроз в Сети

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) готовится к запуску системы «Вепрь» для выявления «потенциальных точек напряженности в Сети, способных перерасти в информационные угрозы», запуск запланирован на вторую половину 2023 года.

«Разработка информационной системы "Вепрь" ведется с 2022 года. На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года», - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГРЧЦ.

Уточняется, что «Вепрь» с системой распознавания образов с запрещённой информацией «Окулус» входят в единую систему мониторинга информационного пространства.