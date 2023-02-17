Общество

Более половины россиян празднуют Масленицу – ВЦИОМ

20 февраля в России отмечают начало Масленичной недели. Это один из самых массовых традиционных праздников — две трети россиян празднуют Масленицу (66%), среди них больше женщин, чем мужчин (72% vs. 59%). Каждый третий признался, что не празднует Масленицу (31%), свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Среди православных россиян 77% отмечают Масленицу, не отмечают 20%. Среди исповедующих ислам россиян каждый пятый сообщил, что празднует Масленицу (20%), но большинство мусульман России этого не делают (79%).

На вопрос о том, почему россияне празднуют Масленицу, больше половины опрошенных ответили, что это дань традиции, унаследованная от предков (+10 п.п., 62% vs. 52% в 2020 г.). Второй по популярности ответ — проводы зимы и встреча весны (17%). Далее идут варианты отдыха, возможности отвлечься (8%) и веселья (7%). Религиозное понимание Масленицы продемонстрировали 8%. О языческих корнях праздника вспомнили лишь 2% россиян.

В большинстве семей планируют печь на Масленицу блины (76%) — это самое популярное занятие, оно остается лидером рейтинга праздничных активностей на протяжении всех замеров с 2000 года. Принимать гостей или ходить в гости собираются 36% россиян. Ощутить праздничное единение с народом в народных гуляньях планируют 32% (+6 п.п., 26% в 2010 г.). О намерении есть мясо, мясные продукты на Масленицу сообщили 13% россиян (−13 п.п., 26% в 2010 г.), в семьях еще 14% россиян не будут праздновать Масленицу.

Каждый десятый россиянин планирует соблюдать Великий православный пост, который начинается 27 февраля (12%), доля намеревающихся поститься не изменилась по сравнению с 2018 годом (11%). Не будут соблюдать пост 72% россиян, еще 14% пока не определились. В этом году увеличилась доля тех, кто не собирается поститься (+6 п.п. по сравнению с 66% в 2018 г.), и сократилась доля пока не принявших решение (−6 п.п. vs. 20% в 2018 г.).