Общество

Как быстро создать и запустить интернет-магазин?

Электронная торговля набирает популярность, поэтому сегодня интернет-магазины используются как основные или дополнительные площадки для реализации товаров разного назначения. Если вы хотите запустить бизнес в сети с нуля или использовать торговую площадку в интернете дополнительно к офлайн-магазину, то для начала нужно разработать сайт. Самый простой и быстрый вариант – запустить сайт на готовом решении.

Поэтапная разработка интернет-магазинов с нуля занимает много времени. Покупая готовое решение, вы получаете уже сегодня полностью готовый к использованию и адаптированный веб-сайт. Он включает каталог товаров, корзину, панель технической поддержки покупателей. Проведя в дальнейшем необходимые настройки, можно подстроить сайт под специфику вашего бизнеса. Преимущества запуска интернет-магазина на основе готового решения очевидны:

- экономия времени;

- минимальные вложения;

- оперативный поиск новых точек роста и увеличения конверсии.

Где заказать интернет-магазин на шаблоне?

Комплексное решение предлагает клиентам компания «ВебФормат». Это опытный партнер по цифровизации бизнеса. Сотрудники представленной компании могут разработать веб-сайт с нуля с учетом личных пожеланий, а также предложить магазин 1C Битрикс на шаблоне. Такие сервисы адаптированы под все виды устройств. Среди плюсов стоит отметить высокую скорость загрузки, что считается ключевым фактором при запуске торговой площадке. Длительный отклик на запрос приведет к тому, что покупатели поспешат в другие магазины. Быстрая работа обеспечивает удобство при взаимодействии с любым типом клиента.

Если заинтересовало предложение, то оставьте заявку на сайте компании «ВебФормат». С вами свяжутся менеджеры для обсуждения всех деталей проекта. В дальнейшем сотрудники возьмут на себя решение технических вопросов. Вы сможете сконцентрироваться на продвижении собственного бизнеса. Вам не придется переплачивать дополнительные деньги за разработку, так как готовые решения включают более 80% функционала, необходимого для современного онлайн-магазина.

Решение 1С-Битрикс будет готово к использованию уже через неделю, поэтому вы сможете быстро стартовать в новой нише. В дальнейшем остается только продвигать сервис, запускать рекламные кампании для привлечения новых покупателей и повышения продаж.