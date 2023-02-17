Общество

Иосиф Пригожин и певица Валерия познакомились с котом митрополита Тихона

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вместе со своей женой, певицей Валерией посетили Псково-Печерский монастырь и познакомились с котом митрополита Псковского и Порховского Тихона - Владыкой. Об этом звездная пара сообщила в своих аккаунтах в Instagram* (запрещен в РФ).

Фото здесь и далее: Иосиф Пригожин и Валерия / Instagram*

«В эти выходные познакомился с котом Владыкой. Невероятно красивый и умный. Никогда раньше я не видел таких больших котов», - поделился продюсер в своем аккаунте. Также он сообщил, что на этой неделе будет читать «Несвятые святые» - книгу митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Тем временем певица Валерия рассказала об их совместном посещении Псково-Печерского монастыря.

«Каждый раз, когда путешествую по стране, думаю, сколько у нас прекрасных мест, какая богатейшая история. Вчера в чудесной компании побывали в Псковско-Печорском монастыре (год основания 1473), одном из самых крупных и известных в России мужских монастырей, который ни разу за всю свою историю не закрывался. Удостоилась огромной чести пообщаться с удивительным человеком — настоятелем и игуменом монастыря, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым). Легендарная личность, почитаемая в нашей стране, он оказался простым и душевным человеком. Я‚ как и многие из вас, читала его книгу "Несвятые святые", но теперь, прочувствовав всю атмосферу этого благодатного места, захотелось её освежить в памяти. Увезла оттуда экземпляр с автографом автора», - поделилась певица.

Иосиф Пригожин и Валерия также купили сувениры в местных лавочках и отметили, что уезжали с твердым намерением вернуться снова.

*принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ, включена в перечень террористов и экстремистов