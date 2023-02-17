Общество

Хирург сравнил жирное мясо и кофе с боксерским ударом по печени

Регулярное употребление кофе и жирного мяса способно оказать сильное воздействие на печень и привести к осложнениям. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-хирург больницы имени Плетнева Дмитрий Монахов.

«Если выпивать в течение суток пять чашек эспрессо, вечером еще есть шашлык из баранины и употреблять три–четыре бокала красного вина, то считайте, что это как удар боксера по печени. Наверное, один раз перенести можно, но если это входит в регулярную систему, то тут до беды недалеко», — сказал он.

Монахов подчеркнул, что из-за такого пищевого поведения необязательно разовьются болезни печени: все зависит от индивидуального обмена веществ. Ориентироваться на других в любом случае не стоит. По словам врача, если одни люди могут есть острую и жирную пищу, пить много кофе и сохранять организм в нормальном состоянии, то у других все равно есть риск попасть к гепатологу даже при более здоровом образе жизни, пишет RuNews24.

Врач упомянул и один из самых популярных российских жаропонижающих препаратов. По словам врача парацетамол также наносит сильный вред печени. Отравление этим препаратом сравнимо с отравлением бледной поганкой, уточнил он. Кроме того, печень могут поразить БАДы, поэтому перед их употреблением лучше проконсультироваться со специалистами.