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Общество

В Псковской области изменится срок проведения «Вахты памяти»

20.02.2023 13:16|ПсковКомментариев: 0

«Вахта Памяти» пройдет в Невельском районе с 21 марта по 4 апреля. Об этом сообщается в группе поискового объединения «Псковский рубеж» социальной сети «ВКонтакте».

«Весной 2023 года мы вновь проведем "Вахту памяти" по событиям июля 1941-го под Невелем. Она будет посвящена 80-летию освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков. Место проведения то же - у деревни Бегуново, в месте попытки крупного прорыва из окружения бойцов уральских дивизий» – написали в сообществе.

«Псковский рубеж» обращает внимание, что даты отличаются от привычных. Это связано, в первую очередь, с участием поисковиков из отдаленных регионов.

«Следите за новостями в группе. Мы по традиции будем рассказывать о логистике к местоположению лагеря и вокруг него, военным событиям в данной местности и запланированным культурно-образовательным мероприятиям. До связи!» - отметили в «Псковском рубеже».

Теги: #вахта памяти
Источник: Псковская Лента Новостей
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