Общество

Выпускникам приграничных регионов РФ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ

Рособрнадзор прорабатывает для выпускников школ в Курской, Белгородской и Брянской областях возможность получения аттестатов по итогам текущих оценок, без экзаменов, сообщил журналистам глава ведомства Анзор Музаев в понедельник.

«Сейчас прорабатываются вопросы для того, чтобы организовать максимально безопасную сдачу экзаменов (ЕГЭ - ред.). Это в первую очередь у нас Курская, Белгородская область, меньше проблем в Брянской области, по отзывам с места. Там действительно очень много ребят, в приграничных регионах, уже долгое время в дистанционном формате находятся. Ну и пока рассматриваем, и в правительстве тоже обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат в формате школьной аттестации», - передает ТАСС слова Анзора Мурзаева.

Ранее такую возможность предоставили выпускникам 9-х и 11-х классов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.