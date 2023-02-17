Ещё 47 псковичей заразились коронавирусом за минувшие сутки

Ещё 47 псковичей заразились COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в Псковской области - 126 800. Выздоровело от заболевания 124 402 человека, за сутки – 10 пациентов. Число летальных случаев осталось неизменным – 1964.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 41810/45
- Великие Луки - 18311/0
- Бежаницкий район - 1630/1
- Великолукский район - 2871/0
- Гдовский район - 2261/0
- Дедовичский район - 3114/0
- Дновский район - 1028/0
- Красногородский район - 1146/0
- Куньинский район - 1074/0
- Локнянский район - 1230/0
- Невельский район - 5700/0
- Новоржевский район - 1357/0
- Новосокольнический район - 3325/0
- Опочецкий район - 3861/0
- Островский район - 6115/0
- Палкинский район - 1285/0
- Печорский район - 3012/0
- Плюсский район - 1999/0
- Порховский район - 4586/0
- Псковский район - 9761/1
- Пустошкинский район - 1607/0
- Пушкиногорский район - 1825/0
- Пыталовский район - 1931/0
- Себежский район - 3024/0
- Стругокрасненский район - 2142/0
- Усвятский район - 749/0