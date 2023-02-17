Общество

Ещё 47 псковичей заразились коронавирусом за минувшие сутки

Ещё 47 псковичей заразились COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в Псковской области - 126 800. Выздоровело от заболевания 124 402 человека, за сутки – 10 пациентов. Число летальных случаев осталось неизменным – 1964.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: