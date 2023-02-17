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Отправка емейл посредством сервиса MailoPost - оперативно и просто

Каждый бизнесмен, осуществляющий свою деятельность в области продаж, в определённое время сталкивается с необходимостью автоматизировать процесс рассылки email клиентам. На самом деле, если их не очень много, тогда с этим вопросом проблем не возникнет, ведь все возможно сделать ручным способом. На самом деле отправка десятков сообщений не требует много времени. Но когда клиентов пару сотен либо даже тысячи? Конечно, в такой ситуации ручное заполнение - не вариант. Нам нужен другой путь. Нам нужно все автоматизировать. Несомненно будет очень удобно, когда вы сможете отправить большое количество писем лишь в пару кликов. Мы гарантируем, что это можно сделать. Если вам необходима рассылка по электронной почте, рекомендуем использовать сервис+программа https://mailopost.ru/. Это действительно отличный вариант. На сегодняшний день существует множество подобных ресурсов, но именно данный сервис предлагает самые лучшие и очень удобные условия для использования программы.

Прежде всего, стоит сказать, что тут предлагается несколько различных тарифов. Если вы имеете не очень большое количество клиентов, вы даже можете воспользоваться сервисом бесплатно. Тут вы можете легко создавать свои индивидуальные шаблоны. Также вы можете использовать существующие.

Сервис отлично выручит вас, когда запланирована акция, выгодная распродажа, а также скидка или конкретное мероприятие. У вас появились новости, которыми вы хотели бы поделиться с другими? И в такой ситуации проблем не будет. Вы в любое время сможете поддерживать с ними связь. Коммуникация с клиентом играет значимую роль. Ему нужно чувствовать заботу, даже в те моменты, когда его нет в вашей компании.

К счастью, инновационные технологии дают возможность это сделать. Дополнительным преимуществом использования данного сервиса является то, что вы можете вести подробную статистику по любой отправке. Вы сможете проверить эффективность продаж, посмотреть сколько было сделано кликов по ссылкам и т.д. Не исключено, что у вас появятся вопросы в процессе на одном из этапов отгрузки. Не беда, поскольку всегда есть возможность обратиться к ним за помощью к квалифицированным менеджерам. Только адресуйте им вопрос в online-чате на портале. Специалисты службы техподдержки предоставят подробную консультацию.