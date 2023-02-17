Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Отмечают ли псковичи День святого Валентина?

По данным всероссийского опроса, более 85% россиян не считают День святого Валентина праздником, и, соответственно, его не отмечают. Что по этому поводу думают псковичи? Отмечали ли они 14 февраля? Узнаем в свежем опросе ПЛН-ТВ.